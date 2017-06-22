Названы лучшие двигатели 2017 года

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Лондон, 22 июня. Лучшим двигателем второй год подряд признается битурбодвигатель Ferrari F154. Об этом говорится на сайте международного конкурса International Engine of the Year.

Ferrari F154 взял главную премию конкурса, а кроме того, стал победителем в номинации «Производительность мотора». Двигатель V8, объем которого составляет 3,9 литра, генерирует до 670 л.с.

Лучшим среди новых моторов стал гибридный 3,5-литровый V6 от Honda, которым оснащен суперкар Honda NSX второго поколения.

Самым «зеленым» был признан электрический двигатель, которым оснащаются Tesla S и X. Он же получил «золото» за лучшую электрическую трансмиссию.

В категории двигателей объемом свыше четырех литров лучшим был признан Ferrari 6.3-litre V12, от 3 до 4 литров — все тот же Ferrari 3.9-litre biturbo V8, от 2,5 до 3 литров — трехлитровый шестицилиндровый турбодвигатель от Porsche, от 2 до 2,5 — 2,5-литровый пятицилиндровый турбодвигатель Audi, от 1,8 до 2 — двухлитровый турбо от Porsche, от 1,4 до 1,8 — полуторалитровый гибрид от BMW, от литра до 1,4 — турбодвигатель PSA Peugeot Citroen объемом 1,2 литра, в категории самых маленьких двигателей — объемом до литра — лучшим стал Ford 999cc.