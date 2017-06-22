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Происшествия
СК РФ расследует гибель девочки от огнестрельного ранения на Ямале
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СК РФ расследует гибель девочки от огнестрельного ранения на Ямале

13:35  22 Июня 2017  /обновлено: 13:36  22 Июня 2017
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СК РФ расследует гибель девочки от огнестрельного ранения на Ямале

Ханты-Мансийск, 22 июня. Несовершеннолетняя девочка погибла от огнестрельного ранения в Ямальском районе ЯНАО. По информации регионального управления СУ РФ, в настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Согласно приведенным данным, трагедия произошла накануне. Так, тело 11-летней девочки было обнаружено на северо-западном берегу озера Хето-То. Известно, что 21 июня их мать находилась в больнице, а отец уехал по делам. Таким образом, девочка вместе со своими братьями и сестрами осталась в чуме без присмотра родителей.

В фельдшерско-акушерский пункт позвонил брат девочки. По его словам, сестра получила огнестрельное ранение. Она потеряла много крови, из-за чего скончалась до прилета вертолета санитарной авиации.

Напомним, ранее семнадцатилетний парень скончался в больнице в Боброве Воронежской области, куда его доставили после избиения сверстником. 

#янао
Тимур Румянцев
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