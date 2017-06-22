Госдума заинтересовалась делом о гибели «пьяного» мальчика в Подмосковье

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Москва, 22 июня. Госдума 23 июня запросит объективную информацию по гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщил первый зампред ГД Иван Мельников.

«По поводу того случая, который случился с шестилетним мальчиком в Подмосковье. Эта тема тоже обсуждалась на заседании Совета. Представители всех фракций поддержали инициативу ЛДПР, чтобы сделать завтра протокольное поручение, чтобы получить объективную информацию по случившемуся», — цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, фракции в Госдуме пока воздерживаются от оценочных суждений и ждут оперативной информации по резонансному ДТП, чтобы профильные комитеты «взяли дальнейшее развитие событий под свой контроль».

23 апреля в Балашихе женщина за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза показала наличие алкоголя в крови погибшего, аналогичный вывод был сделан после повторной экспертизы.

Однако отец ребенка не верит результатам экспертиз и не исключает, что недобросовестные люди могли перепутать анализы или закачать спиртное в мальчика после гибели. Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев также назвал утверждения о наличии алкоголя в крови погибшего «нонсенсом, не укладывающимся ни в какие рамки».