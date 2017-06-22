Возможность телефонных контактов «нормандской четверки» обсуждается — Песков

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Москва, 22 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможность телефонного разговора в нормандском формате сейчас обсуждается.

В Кремле прокомментировали контакты переговорщиков по украинскому кризису в формате глав «нормандской четверки».

«Обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил о готовности к телефонным переговорам в нормандском формате, отметив, что они состоятся на будущей неделе. По словам пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, переговоры пройдут после встречи 26 июня Порошенко с французским коллегой Эммануэлем Макроном.