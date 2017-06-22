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Принц Гарри заявил, что никто из его семьи не хочет быть королем
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Принц Гарри заявил, что никто из его семьи не хочет быть королем

14:16  22 Июня 2017
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Принц Гарри заявил, что никто из его семьи не хочет быть королем

Лондон, 22 июня. Принц Гарри заявил, что никто из его семьи не хочет быть королем. Такое признание внук королевы Елизаветы II сделал в интервью журналу Newsweek.

«Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю», — сказал наследник престола. При этом он отметил, что несмотря на это, члены королевской семьи будут исполнять свои обязанности, когда придёт время. 

Кроме того, принц Гарри заявил, что продолжит вести тот же образ жизни и не изменит своих привычек, если станет монархом. «Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками», подчеркнул он. 
 

Ярослава Замысловатова
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