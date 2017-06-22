ДНР: ВСУ нанесли удар по насосной станции под Ясиноватой

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Донецк, 22 июня. Киевские силовики обстреляли минувшей ночью насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой, сообщили в оборонном ведомстве ДНР. По данным «Воды Донбасса», станция работает в штатном режиме.

ВСУ минувшей ночью открыли огонь по населенному пункту Васильевка в ДНР, под обстрелами оказалась станция первого подъема ЮДВ. Станция была переведена на резервные источники, позднее ее работу возобновили в штатном режиме.

Известно, что за время боевых действий в Донбасс, станция обстреливалась свыше 50 раз, она находится под контролем властей ДНР недалеко от так называемой серой зоны под Ясиноватой. ЮДВ поставляет воду в ДНР и подконтрольные Киеву населенные пункты Донбасса.