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Новороссия
ДНР: ВСУ нанесли удар по насосной станции под Ясиноватой
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ДНР: ВСУ нанесли удар по насосной станции под Ясиноватой

13:13  22 Июня 2017
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ДНР: ВСУ нанесли удар по насосной станции ЮДВ под Ясиноватой

Донецк, 22 июня. Киевские силовики обстреляли минувшей ночью насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой, сообщили в оборонном ведомстве ДНР. По данным «Воды Донбасса», станция работает в штатном режиме.

ВСУ минувшей ночью открыли огонь по населенному пункту Васильевка в ДНР, под обстрелами оказалась станция первого подъема ЮДВ. Станция была переведена на резервные источники, позднее ее работу возобновили в штатном режиме.

Известно, что за время боевых действий в Донбасс, станция обстреливалась свыше 50 раз, она находится под контролем властей ДНР недалеко от так называемой серой зоны под Ясиноватой. ЮДВ поставляет воду в ДНР и подконтрольные Киеву населенные пункты Донбасса.

ДНР: ВСУ нанесли удар по насосной станции ЮДВ под Ясиноватой

Ирина Селезнева
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