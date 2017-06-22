Россияне стали меньше опасаться военного вторжения

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Москва, 22 июня. В настоящий момент перед Россией не стоит угроза нападения со стороны. Такое мнение высказывают больше половины (53%) граждан РФ, опрошенных в ходе исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом каждый второй респондент уверенно говорит о том, что даже если нападение произойдет, то российская армия способна дать достойный отпор. Результаты проведенного опроса ВЦИОМ сегодня публикует газета «Известия».

Добавим, что еще два года назад данные были совершенно иными. Тогда 68% жителей страны ощущали вполне реальную угрозу со стороны других государств и опасались за безопасность страны.