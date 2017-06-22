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Общество
Россияне стали меньше опасаться военного вторжения
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Россияне стали меньше опасаться военного вторжения

13:14  22 Июня 2017
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Россияне стали меньше опасаться военных угроз извне

Москва, 22 июня. В настоящий момент перед Россией не стоит угроза нападения со стороны. Такое мнение высказывают больше половины (53%) граждан РФ, опрошенных в ходе исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом каждый второй респондент уверенно говорит о том, что даже если нападение произойдет, то российская армия способна дать достойный отпор. Результаты проведенного опроса ВЦИОМ сегодня публикует газета «Известия».

Россияне стали меньше опасаться военных угроз извне

Добавим, что еще два года назад данные были совершенно иными. Тогда 68% жителей страны ощущали вполне реальную угрозу со стороны других государств и опасались за безопасность страны. 

Алексей Громов
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