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«Хезболла» и САА сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном
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«Хезболла» и САА сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном

13:00  22 Июня 2017
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«Хезболла» и САА сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном

Джаруд Фалета, 22 июня. Боевики «Джебхат ан-Нусры» попытались проникнуть в Сирию из ливанской провинции Арсала.

Источники в Ливане сообщают, что отряд террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) попытались пробиться через заслон правительственных силовиков на территорию Сирийской арабской республики. Данный прорыв был встречен огнем САА и подразделений ливанского движения «Хезболла».

«Хезболла» и САА сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном

Отмечается, что атака была отражена, а боевики вынуждены отступить. В ходе столкновения ликвидированы не менее пяти террористов около населенного пункта Джаруд Фалета в провинции Арсала. «Хезболла» уничтожила временную огневую позицию исламистов с пулеметом, а также расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

#сирия #саа #хезболла #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
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