Фонд кино назвал самые популярные у россиян фильмы в 2016 году

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Москва, 22 июня. Фонд кино опубликовал список самых популярных фильмов у россиян в 2016 году. Лидером рейтинга стала лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Число посмотревших «Любовь и голуби» составляет 8,7% от общей аудитории фильмов. На втором месте оказалась еще одна советская комедия «Джентльмены удачи» с рейтингом 7,9%. На третье место попала комедия Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс» (7,6%).

В десятку самых популярных попали советские комедии «Самогонщики», «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни «старики», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Кроме того, в прошлом году россияне часто смотрели фильм Джеймса Камерона «Аватар» и драму 2016 года «Кто я».

Всего в «двадцатку» попали 13 советских фильмов, четыре российских и три картины из США. Семь фильмов из списка обычно показывают перед Новым годом.