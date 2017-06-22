Следовавший из России автобус перевернулся в Казахстане, погибли 9 человек

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Волгоград, 22 июня. Пассажирский автобус, который следовал из Волгограда, съехал в кювет в Казахстане. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, граждан России в автобусе не было.

По имеющейся информации, в салоне транспортного средства находились граждане Узбекистана. Согласно предварительным данным, девять человек погибли, 18 человек пострадали и были экстренно госпитализированы.

ДТП произошло в четверг утром в 10.20 на 946-м км автотрассы Самара — Шымкент.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.