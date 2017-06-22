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Супруг Елизаветы II покинул госпиталь
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Супруг Елизаветы II покинул госпиталь

12:55  22 Июня 2017
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Супруг Елизаветы II покинул госпиталь

Лондон, 22 июня. Супруга царствующей королевы Британии Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа выписали из госпиталя, сообщает Sky News.

Накануне 96-летний супруг британской королевы Филипп герцог Эдинбургский был госпитализирован  «в рамках мер предосторожности» с инфекцией. По данным представителя Букингемского дворца, инфекция была следствием ранее перенесенного заболевания. Попавший в больницу Филипп пропустил тронную речь Елизаветы в парламенте Соединенного Королевства.

 

Ирина Селезнева
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