Супруг Елизаветы II покинул госпиталь

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Лондон, 22 июня. Супруга царствующей королевы Британии Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа выписали из госпиталя, сообщает Sky News.

Накануне 96-летний супруг британской королевы Филипп герцог Эдинбургский был госпитализирован «в рамках мер предосторожности» с инфекцией. По данным представителя Букингемского дворца, инфекция была следствием ранее перенесенного заболевания. Попавший в больницу Филипп пропустил тронную речь Елизаветы в парламенте Соединенного Королевства.