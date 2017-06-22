Порошенко рассказал, когда заработает соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Киев, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом заработает 1 сентября.

«С 1 сентября соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме, — сказал украинский лидер в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском. — А для нас, для украинцев, это будет только программа действий, дорожная карта по дальнейшей имплементации реформ, которые были заложены в соглашении об ассоциации».