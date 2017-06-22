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Украина
Порошенко рассказал, когда заработает соглашение об ассоциации Украины с ЕС
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Порошенко рассказал, когда заработает соглашение об ассоциации Украины с ЕС

14:22  22 Июня 2017
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Порошенко рассказал, когда заработает соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Киев, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом заработает 1 сентября. 

«С 1 сентября соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме, — сказал украинский лидер в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском. — А для нас, для украинцев, это будет только программа действий, дорожная карта по дальнейшей имплементации реформ, которые были заложены в соглашении об ассоциации».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что  украинская сторона поддерживает действия Совета Евросоюза, который продлил санкции в отношении Крымского полуострова.

#порошенко
Тимур Румянцев
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