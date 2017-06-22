Захарову поразило решение суда Германии по делу девочки Лизы

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Москва, 22 июня. Российские власти крайне удивлены гуманностью, которую проявил суд Германии в деле о совращении русской девочки Лизы. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Гуманность германского правосудия поражает. Однако расследование было объективным и непредвзятым — это самое главное», — отметила она.

В то же время дипломат подчеркнула, что российская сторона весьма обеспокоена решением берлинского суда.

Напомним, что в январе 2016 года стало известно об изнасиловании мигрантом 14-летней русскоговорящей девочки Лизы в Германии. Позже выяснилось, что вступивший в сексуальную связь с подростком — 24-летний житель Берлина, а не мигрант, а их интимные отношения проходили по обоюдному согласию. В итоге суд приговорил молодого человека к 21 месяцу заключения условно.