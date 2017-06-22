Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

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Москва, 22 июня. В выходные в Москве прогнозируется до 21 градуса тепла, а в начале следующей недели воздух прогреется до 24 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеослужбы, в четверг и пятницу в столице возможны небольшие осадки, температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. В субботу будет дождливая погода, а столбик термометра поднимается до 18-20 градусов тепла. В воскресенье синоптики прогнозируют 19-21 градус тепла.