Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Triangle Created with Sketch.

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

13:25  22 Июня 2017
1193

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Москва, 22 июня. В выходные в Москве прогнозируется до 21 градуса тепла, а в начале следующей недели воздух прогреется до 24 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеослужбы, в четверг и пятницу в столице возможны небольшие осадки, температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. В субботу будет дождливая погода, а столбик термометра поднимается до 18-20 градусов тепла. В воскресенье синоптики прогнозируют 19-21 градус тепла.

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

«В понедельник, 26 июня, пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается 9–14, днем воздух прогреется до 19–24», — приводит сообщение синоптиков «Вечерняя Москва».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть