КС РФ запретил отбирать спорное жилье у добросовестных приобретателей

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Санкт-Петербург, 22 июня. Изъятие жилья у добросовестных покупателей в случае споров с первоначальными собственниками признано Конституционным судом России недопустимым.

Суд провел анализ нормы, в соответствии с которой бывшие собственники могут требовать у добросовестного приобретателя имущество, если оно было продано не по его воле.

Суд отметил, что данная норма не учитывала ненадлежащее исполнение своих обязанностей органами власти, которые не приняли мер по регистрации выморочного имущества (оставшегося после умершего, но на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний. — Прим. ФАН), хотя знали о нем или должны были знать.

«Истребование выморочного имущества у добросовестного приобретателя по искам органов публичной власти не должно происходить без учета факта государственной регистрации права собственности на жилое помещение и без оценки действий публичного собственника в лице уполномоченных органов», — говорится в решении суда.

В противном случае возникает ущемление прав добросовестного приобретателя.