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Происшествия
Прерванная штормом спасательная операция возобновилась на Ладожском озере
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Прерванная штормом спасательная операция возобновилась на Ладожском озере

12:41  22 Июня 2017
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Прерванная штормом спасательная операция возобновилась на Ладожском озере

Петрозаводск, 22 июня. Операция по поиску пропавших на Ладожском озере подростков, остановленная накануне из-за непогоды, возобновлена.

В ней принимают участие 273 человека. Им в помощь выделено свыше 70 единиц техники, в том числе беспилотники, вертолеты МИ-8, гидролокаторы и подводные аппараты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Прерванная штормом спасательная операция возобновилась на Ладожском озере

Как пояснили в ведомстве, пока пропавшие подростки не найдены.

Напомним, лодка, в которой находились пятеро пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет, перевернулась на озере 19 июня. Двух подростков удалось обнаружить и доставить в больницу. Поиски остальных продолжаются. 

Алексей Громов
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