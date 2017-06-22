Прерванная штормом спасательная операция возобновилась на Ладожском озере

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Петрозаводск, 22 июня. Операция по поиску пропавших на Ладожском озере подростков, остановленная накануне из-за непогоды, возобновлена.

В ней принимают участие 273 человека. Им в помощь выделено свыше 70 единиц техники, в том числе беспилотники, вертолеты МИ-8, гидролокаторы и подводные аппараты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Как пояснили в ведомстве, пока пропавшие подростки не найдены.

Напомним, лодка, в которой находились пятеро пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет, перевернулась на озере 19 июня. Двух подростков удалось обнаружить и доставить в больницу. Поиски остальных продолжаются.