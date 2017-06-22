Движение «Завтра Сирии»: Мы ставим на Россию

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Москва, 22 июня. Сирийская оппозиция делает ставку на Россию в вопросах урегулирования ситуации в стране, заявил лидер движения «Завтра Сирии» Ахмед аль-Джарба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

аль-Джарба подчеркнул, что сейчас необходим межсирийский диалог между оппозицией и проправительственными силами, между всеми силами для поиска пути урегулирования ситуации.

«В этом урегулировании роль России очень важна, мы делаем ставку на Россию», — подчеркнул он.

Сейчас сирийская оппозиция хочет узнать точку зрения России в отношении режима прекращения огня, зон деэскалации. Очень важно узнать, хотят ли в РФ поддержать этот процесс, добавил он.

Представители оппозиции занимаются «поиском коллективных решений, ищут политическое урегулирование ситуации», добавил аль-Джарба.