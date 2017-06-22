Ирак: более 626 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГИЛ

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Мосул, 22 июня. Более 626 тысяч человек покинули Мосул с начала октября минувшего года операции по освобождению иракского города от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России). Об этом сегодня сообщили в Международной организации по миграции.

По данным организации, с начала операции по очистке Мосула от террористов общее количестве покинувших город человек достигло 626 682.

Отмечается, что более 430 тысяч людей на сегодняшний день не вернулись в свои дома.

Напомним, ситуация в связи с деятельностью террористов ИГИЛ*, которые захватили часть Ирака, по-прежнему остается напряженной. Радикалы совершают террористические акты и нападают на мирное население.

* Организация запрещена на территории РФ.