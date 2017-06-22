Мы держим кулаки: Порошенко анонсировал переговоры «нормандской четверки»

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Брюссель, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что телефонные переговоры лидеров стран «нормандской четверки», куда входит Франция, ФРГ, Россия и Украина состоятся на будущей неделе.

Сегодня на встрече с главой Европейского совета Дональдом Туском украинский президент Петр Порошенко прокомментировал ближайшие контакты с лидерами Франции, Германии, России в формате «нормандской четверки»

«Я хотел бы подтвердить, что у нас очень эффективная координация: 26-го числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. У него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в «нормандском формате», - сказал Петр Порошенко.

По словам украинского лидера, это будет важное и эффективное время для Украины и Европы. «Мы будем держать кулаки для того, чтобы на востоке моей страны наступил мир», — резюмировал Порошенко. Напомним, что переговоры в данном формате проводятся с лета 2014 года на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча глав стран «четверки» состоялась осенью 2016 в ФРГ.