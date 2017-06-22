«Газпром» может целиком профинансировать «Турецкий поток»

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Москва, 22 июня. Стоимость строительства газопровода «Турецкий поток» оценивается в размере 6 млрд долларов. Такие данные привел в четверг зампред компании Андрей Круглов.

Он также не исключил, что «Газпром» целиком возьмет на себе финансирование проекта, а не только его морскую часть, как предполагалось ранее.

«То, что касается проектного финансирования, такая возможность существует для финансирования морской части «Турецкого потока». Тем не менее, мы планировали, что «Турецкий поток» может быть осуществлен только за счет средств «Газпрома», — отметил Круглов, выступая перед журналистами.