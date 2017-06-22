Польша узаконила снос памятников Красной армии

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Варшава, 22 июня. Сейм Польши узаконил снос памятников Красной армии, проголосовав за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов.

Этот документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. В пресс-службе нижней палаты польского парламента подтвердили эти данные.

Напомним, в конце апреля посол России в Польше Сергей Андреев предостерег Варшаву от массового сноса памятников советским воинам. «Война с памятниками» обернется кризисом в отношениях Москвы и Варшавы, заявил дипломат. «Для нас это будет вызовом, провокацией», — подчеркнул он, заверив, что Москва не станет безучастно смотреть на подобные действия Польши.