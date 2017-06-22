В Госдуме уточнили, когда в России появится система tax free

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Москва, 22 июня. Введение системы tax free в России может затянуться, считают эксперты. По словам первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, принятие соответствующего закона вряд ли произойдет в текущую сессию, несмотря на планы правительства РФ запустить механизм розничной торговли для иностранцев, учитывающий компенсацию ставки НДС (18%), уже в октябре.

По данным Минфина, введение tax free уже согласовано с Минпромторгом, Минэкономразвития и ФНС. Однако, скорее всего, Госдума окончательно примет документ только к концу года.

«Закон может попасть в число приоритетных в работе Госдумы, но вероятность принятия его в эту сессию не столь велика. Думаю, вполне реалистично то, что законопроект будет принят к концу года», — заявил Гутенев.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров также считает, что торопиться с введением tax free в России не стоит — нюансы нового механизма требуют обсуждения.

«Такой опыт успешно используется в других странах — в том же ЕС система давно работает. Насколько востребован будет этот новый для нашей страны механизм в России — вопрос дискуссионный. Но опробовать его определенно стоит», — заявил Шатиров «Парламентской газете».