Массовые мероприятия на Марсовом поле в Петербурге могут запретить

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Санкт-Петербург, 22 июня. В Общественном совете ГУ МВД России предложили закрыть Марсово поле в Петербурге для проведения массовых мероприятий. Эта мысль прозвучала на заседании совета.

В совете напомнили, что Марсово поле — это не просто историко-культурная достопримечательность Петербурга, но и место захоронения множества людей.

Кроме того, на совете была поднята тема прошедшего на Марсовом поле 12 июня несанкционированного митинга. Проведение акции было согласовано в Удельном парке, однако участники все равно решили прийти на Марсово поле, где проходили мероприятия в честь Дня России.

В совете отметили, что действия участников этой акции необходимо проанализировать не только с их позиции и позиции полиции, но и с позиции людей, пришедших на Марсово поле на празднества, учесть их интересы. Также в совете сообщили, что некоторые горожане были вынуждены отказаться от посещения Марсова поля «из опасений оказаться в эпицентре противоправных событий», передает «Комсомольская правда в Петербурге».