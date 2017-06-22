Второй трейлер «Игры престолов» набрал 7 млн просмотров за сутки

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Лос-Анджелес, 22 июня. В Сети появился новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов». Ролик опубликован на канале HBO 21 июня.

За сутки видео набрало почти 7 млн просмотров. На кадрах можно увидеть главных героев эпической фэнтэзи-саги: Сансу Старк, Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Арью Старк, Джейме Ланнистера, Серсею Ланнистер, Брана Старка, Тириона Ланнистера. Кроме того, были показаны белые ходоки и драконы.

В описании к видео коротко говорится: «Зима здесь».

Отметим, что долгожданная премьера нового сезона «Игры престолов» пройдет 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь эпизодов с хронометражем в один час.

В основу сериала «Игра престолов» лег книжный цикл американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».