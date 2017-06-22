Россиянам рекомендовали привиться от гепатита А перед поездкой в Европу

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Москва, 22 июня. Российским туристам, которые намерены поехать в Европу, Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку против гепатита А.

В 15 странах Европы подтверждены 1188 случаев заболевания гепатитом А, в связи с этим Роспотребнадзор обратился к российским туристам с рекомендацией сделать соответствующую прививку. По данным ВОЗ, рост заболеваемости гепатитом А отмечен и в двух странах Северной и Южной Америки.

Отметим, что наибольшее число заболеваний зафиксировано у мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Гепатит А или Болезнь Боткина является вирусной болезнью печени, инкубационный период длится до 50 дней. Вирус передается от человека к человеку, при употреблении в пищу грязных продуктов.