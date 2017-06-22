ООН прогнозирует увеличение численности населения Земли к 2050 году до 9,8 млрд

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Нью-Йорк, 22 июня. Население Земли увеличится к 2050 году с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 миллиарда, а в 2100 году достигнет 11,2 млрд человек, заявили в Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Эксперты подчеркивают, что это произойдет даже несмотря на снижение общего уровня рождаемости.

Согласно докладу организации, рост населения на Земле происходит в основном за счет 47 наименее развитых стран, где уровень рождаемости составляет 4,3 ребенка на одну женщину. Сейчас общее количество жителей в этих государствах составляет один миллиард, к 2050 году достигнет 1,9 миллиарда. Население 26 африканских стран за тот же период удвоится, уточнили в ООН.

Кроме того, в докладе прогнозируют, что уже в 2024 году население Индии превысит население Китая, достигнув отметки 1,4 млрд человек. А занимающие сейчас третье место по численности населения страны Штаты к 2050 году уступят лидерство Нигерии, по последним данным находящейся на седьмом месте.

