Ирак: боевики ИГИЛ убивают детей Мосула, запугивая жителей

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Багдад, 22 июня. Боевики группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, ИГ* — запрещенная в России террористическая организация) в Мосуле убивают детей, чтобы запугать людей, собирающихся бежать из города.

Такое заявление сделал представитель Детского фонда ООН (Юнисеф) Питер Хокинс. Он добавил, что в распоряжении организации есть документы, доказывающие эти страшные преступления террористов. Сирийские семьи, опасаясь за жизни своих маленьких сыновей и дочерей, вынуждены оставаться в Мосуле.

Согласно данным ЮНИСЕФ, за три года, прошедшие с того момента, как боевики захватили практически третью часть всего Ирака, погибли 1075 детей.

* Организация запрещена на территории РФ.