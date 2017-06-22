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Общество
НЛО атакуют: в Пенсильвании сфотографировали эскадрилью странных объектов
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НЛО атакуют: в Пенсильвании сфотографировали эскадрилью странных объектов

12:48  22 Июня 2017
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Житель Пенсильвании сфотографировал на закате два загадочных НЛО

Филадельфия, 22 июня. Житель американского штата Пенсильвания запечатлел во время заката два странных предмета в небе, которые многие восприняли за НЛО. Снимок был сделан 19 июня в городе Нью Холланд. 

Мужчина поднялся на холм и, поразившись красоте заката, снял пейзаж на мобильный телефон. Когда он рассмотрел фото, то увидел справа от солнца предмет в форме ромба, окруженный дымкой в форме капли. Уфологи проанализировали снимок и выдвинули версию, что эта дымка могла быть защитным покрытием инопланетного корабля и скрывала его во время съемки.

Также американец увидел еще одну загадочную фигуру, напомнившую ему о летающих тарелках. Позже мужчина признался, что не видел эти объекты, когда фотографировал закат.

Житель Пенсильвании сфотографировал на закате два загадочных НЛО

Добавим, ранее уфологи разглядели НЛО на фотографиях астронавтов, высадившихся на Луне в ходе миссии «Аполлона-15». Отреставрированную запись опубликовало NASA, передает Дни.Ру.

Алексей Громов
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