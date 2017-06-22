НЛО атакуют: в Пенсильвании сфотографировали эскадрилью странных объектов

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Филадельфия, 22 июня. Житель американского штата Пенсильвания запечатлел во время заката два странных предмета в небе, которые многие восприняли за НЛО. Снимок был сделан 19 июня в городе Нью Холланд.

Мужчина поднялся на холм и, поразившись красоте заката, снял пейзаж на мобильный телефон. Когда он рассмотрел фото, то увидел справа от солнца предмет в форме ромба, окруженный дымкой в форме капли. Уфологи проанализировали снимок и выдвинули версию, что эта дымка могла быть защитным покрытием инопланетного корабля и скрывала его во время съемки.

Также американец увидел еще одну загадочную фигуру, напомнившую ему о летающих тарелках. Позже мужчина признался, что не видел эти объекты, когда фотографировал закат.

Добавим, ранее уфологи разглядели НЛО на фотографиях астронавтов, высадившихся на Луне в ходе миссии «Аполлона-15». Отреставрированную запись опубликовало NASA, передает Дни.Ру.