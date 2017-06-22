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Москва, 22 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венки к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби.

В Александровском саду состоялась церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. Российский лидер и все участники церемонии шли к Вечному огню, несмотря на сильный дождь.

В церемонии также участвовали председатель российского правительства Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также парламентарии, члены правительства.

Напомним, в Москве вдоль Крымской набережной в рамках акции «Линия памяти» зажгли 1418 свечей в преддверии Дня памяти и скорби.