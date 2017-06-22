Более 1,5 млн россиян стали невыездными из-за долгов

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Примерно 1,6 млн российских граждан не могут уехать за границу по причине невыплаченных долгов. Об этом в среду сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации Дмитрий Аристов.

По его словам, в общей сложности, по состоянию на 1 мая 2017 года ограничение в праве на выезд из России коснулось 1,6 миллиона россиян.

Кроме того, он отметил, что по этой причине ведомство приняло ряд мер по облегчению процедуры снятия временного ограничения на выезд за кордон, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день для быстрого снятия этого ограничения при условии погашения долга служба приставов каждый день обрабатывает и направляет списки лиц, с которых такие ограничения сняты.