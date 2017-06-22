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Сирия, 22 июня. Террористы ИГ* начали контрнаступление на позиции союзников САА в районе города Ресафа в Ракке. Боевики уничтожили танк САА на севере Хамы. Турция поставляет военную технику исламистам в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли танк в боях с радикалами вооруженной оппозиции на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): начало контрнаступление на позиции союзных САА войск в западной части провинции Ракка; провело обстрел населенного пункта Абу Мухаммад в провинции Киркук в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): получила турецкую военную технику и вооружение на севере провинции Алеппо; понесла потери в сражениях с «Хезболлой» в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: попыталась проникнуть в Сирию с территории Ливана.

«Файлак Ар-Рахман»: потеряла несколько позиций и одного из командиров в результате боев с союзниками САА в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: ведут бои с террористами ИГ в районе Аль-Барид в Ракке; предотвратили атаку смертника на «шахид-мобиле» в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировку в Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

Боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, попытались проникнуть в Сирию с территории Ливана, что привело к ожесточенной битве между проасадовскими отрядами «Хезболлы» и радикалами вооруженной оппозиции, сообщает информационное агентство Al Masdar News. По словам военного источника AMN в Дамаске, бойцы ополчения сумели отразить атаку. В ходе боев было ликвидировано и ранено более пяти исламистов «Тахрир Аш-Шам», а также уничтожена пулеметная установка боевиков. О потерях проправительственных войск не сообщается.

Между тем союзные САА войска продолжают наступление на позиции радикалов на северо-востоке Дамаска в районах Джобар и Айн-Тарма. Проправительственные подразделения немного продвинулись в квартале Джобар, освободив несколько зданий вокруг мечети. В районе Айн-Тарма ополченцы-шииты взяли под контроль подземный туннель и некоторые опорные пункты исламистов группировки «Файлак Ар-Рахман». В результате боев был нейтрализован один из командиров бригады «Аль-Шишани» антиправительственного формирования.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что бойцы ополченческих отрядов провели минометный обстрел вблизи районов Хараста и Кафр Батна, расположенных также в Восточной Гуте Дамаска. Информации о нанесенном исламистам уроне не поступало.

Провинция Алеппо

Турецкая армия продолжает поставлять тяжелую технику боевикам-исламистам в северную часть провинции Алеппо, передает военный источник в социальной сети Twitter (WMWNews1). В скором времени ожидаются жестокие бои между протурецкими радикалами и Сирийской демократической армией**** (SDF).

Как сообщает Twitter-канал (metesohtaoglu), Анкара отправила несколько гаубиц Firtina T-155, а также бронированные автомобили на позиции ССА у линии фронта в районе города Тель-Рифаат. Курдские источники утверждают, что Турция также стягивает дополнительные силы к населенному пункту Азаз.

Провинция Даръа

Продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и проасадовскими подразделениями ливанского формирования «Хезболла» в районе административного центра региона. В ходе вооруженных столкновений, согласно данным местного источника в сети Twitter (sambo1982ksa), было уничтожено 17 солдат «свободной армии» и танк боевиков вооруженной оппозиции.

Союзники сирийской армии при помощи 4-й дивизии правительственных войск также ведут обстрел укрепленных пунктов исламистов на окраине лагеря для беженцев на востоке Даръа и в районе дороги, ведущей к плотине к югу от столицы провинции, сообщает Twitter-канал (JennRollins1002).

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства»* начали контрнаступление в западной части провинции Ракка в районе недавно освобожденного ключевого города Ресафа. Однако разведчики Национальных сил обороны****** (NDF) доложили о готовящейся атаке боевиков ИГ еще до начала штурма. Информагентство Al Masdar News передает, что в результате сражений десятки радикалов ИГИЛ были нейтрализованы.

В ответ на нападение террористов ИГ проасадовские войска возобновили наступательные операции в регионе, нанося удары по обороне ИГИЛ к востоку от Ресафы. Тем не менее продвинуться на данном направлении союзникам Сирийской арабской армии (САА) пока не удалось.

Тем временем в административном центре региона продолжается крупномасштабное наступление курдских формирований SDF и YPG на западной окраине города. В данный момент ожесточенные бои разворачиваются в районе Аль-Барид, где «демократической армии» удалось отбить атаку террориста-смертника ИГ на заминированном автомобиле, передает военный источник в Twitter (melisaraimmo).

Новостной портал Syria Agency сообщает, что коалиция вновь нанесла серию авиаударов в Ракке, в результате чего погибли 18 мирных жителей в районе Аль-Нур.

Провинция Хама

В северной части провинции возобновились столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и проправительственными отрядами. Вблизи населенного пункта Аль-Масасна радикалы группировки «Джейш Аль-Изза» уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) Т-72. Об этом сообщает Twitter-канал (momtaz112233).

Проасадовские войска в свою очередь открыли огонь по укрепрайонам радикалов из минометов на окраине населенного пункта Харб Нафса к югу от столицы региона, передает информационный портал Agency News Haq. Данные о потерях исламистов в данный момент формируются.

Ирак

Подразделения иракской армии во главе с 5-й дивизией вооруженных сил Ирака окружают Старый город Мосула для предотвращения бегства террористов «Исламского государства», передает военный источник на своей странице в Twitter (HewarMaftuh2). Напомним, под контролем боевиков ИГ остается всего несколько кварталов в Западном Мосуле. Часть радикалов ранее согласилась сдать свои позиции, однако отдельные отряды ИГ все еще оказывают сопротивление.

Трое бойцов курдских военизированных формирований «Пешмерга» были ранены в результате минометных обстрелов со стороны радикалов ИГИЛ в деревне Абу Мухаммад в провинции Киркук. Об этом сообщает новостное агентство Al Sumaria News. Раненные были госпитализированы в ближайшую больницу.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)