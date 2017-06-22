Французская модель погибла, взбивая сливки

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Париж, 22 июня. Французская фитнес-модель Ребека Бургер погибла в возрасте 33 лет из-за взрыва устройства для взбивания сливок.

Сообщается, что устройство взорвалось прямо у нее в руках. От сильного удара в грудь у звезды Instagram остановилось сердце. Семья Бургер сообщила о смерти женщины и призвала людей не использовать подобные устройства, сообщает «Ридус».

Напомним, что это уже не первый несчастный случай, который произошел с моделями. В марте поезд сбил 19-летнюю фотомодель Фредзанию Томпсон, которая устроила фотосессию на рельсах. Увидев приближающийся состав, она перешла на другие пути, не заметив, что там тоже двигался поезд.