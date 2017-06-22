Американский психопат: власти КНДР рассказали, что думают о Трампе

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Пхеньян, 22 июня. Власти Северной Кореи считают американского президента Дональда Трампа «психопатом», и предостерегли Южную Корею от следования его политике. Об этом сообщается в северокорейской газете «Нодон синмун».

Пхеньян предостерег южного соседа, что следование политике Трампа не сулит ничего хорошего.

«Южная Корея должна осознать, что следование за психопатом Трампом… приведет лишь к катастрофе», — говорится в статье.

Издание утверждает, что Трамп столкнулся в США с внутриполитическим кризисом и пытается отвлечь от него внимание общественности.