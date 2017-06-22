Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Американский психопат: власти КНДР рассказали, что думают о Трампе
Triangle Created with Sketch.

Американский психопат: власти КНДР рассказали, что думают о Трампе

14:35  22 Июня 2017
393

Американский психопат: власти КНДР рассказали, что думают о Трампе

Пхеньян, 22 июня. Власти Северной Кореи считают американского президента Дональда Трампа «психопатом», и предостерегли Южную Корею от следования его политике. Об этом сообщается в северокорейской газете «Нодон синмун».

Пхеньян предостерег южного соседа, что следование политике Трампа не сулит ничего хорошего. 

«Южная Корея должна осознать, что следование за психопатом Трампом… приведет лишь к катастрофе», — говорится в статье. 

Издание утверждает, что Трамп столкнулся в США с внутриполитическим кризисом и пытается отвлечь от него внимание общественности. 

#трамп #кндр
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть