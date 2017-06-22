NASA заплатит добровольцам за занятия сексом в космосе

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Нью-Йорк, 22 июня. Доцент кафедры медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона Крис Ленхардт подготовил целый доклад о занятиях сексом в космосе.

По словам Ленхардта, вопрос размножения в космической сфере сейчас крайне актуален. С целью колонизации других планет необходимо изучить возможность зачатия детей и других не менее острых вопросов, связанных с интимной близостью в открытом космосе.

В частности, Ленхардт считает, что если человечество хочет стать космическим и обитаемым видом, ему необходимо проработать узнать как можно больше о сексе в космическом пространстве, передает Inforeactor.

Ученый уверен, что космическое агентство США NASA может набрать добровольцев для исследования половых утех вне Земли. Однако необходимо найти человека, готового инвестировать этот проект.

Ранее сообщалось, что ученые объяснили, почему от секса в космосе не удастся получить удовольствие‍.