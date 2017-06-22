Обращение к Путину помогло жителям Находки спастись от угольной пыли

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Находка, 22 июня. После прямой линии с президентом России Владимиром Путиным власти Приморья нашли способ борьбы с угольной пылью, на которую жаловались жители Находки.

В город в ближайшее время привезут специальный реагент, которым будут орошать уголь во время погрузки и разгрузки. Это вещество не даст распространиться пыли, создавая защитную пленку. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Кроме того, одна из компаний, работающих в порту, купила пылеуборочную машину, которую скоро привезут в Находку.

Напомним, вопрос о загрязнении воздуха в приморском городе из-за угольной пыли был поднят во время прямой линии с Путиным 15 июня. С жалобой обратился юный житель Находки при помощи видеосвязи.