Место силы «Халифата»: зачем ИГ взорвали мечеть Ан-Нури в Старом городе Мосула

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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) продолжают акты вандализма против культурного наследия Ближнего Востока. На этот раз террористы взорвали соборную мечеть Ан-Нури в Старом городе Мосула — известный памятник арабского средневековья.

Мечеть Ан-Нури находилась в западных кварталах Мосула, где террористы долгое время оказывали ожесточенное сопротивление, используя подземные ходы и бетонированные туннели под Мосулом. Как видно на фото, сделанных корреспондентами Федерального агентства новостей (ФАН) в Мосуле, знаменитый «горбатый» минарет мечети являлся одной из ключевых доминант Мосула, с которой террористы вели снайперский огонь по позициям иракской армии.

Кроме того, мечеть Ан-Нури в Мосуле — это один из важнейших символов для самого «Исламского государства». 29 июня 2014 года, стоя на кафедре мечети Ан-Нури, главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание так называемого «исламского халифата» на подконтрольных ИГ* территориях Сирии и Ирака. Спустя три года, силы «Исламского государства» в районе Мосула контролируют только Старый город. Правительственные войска долго не могли перехватить здесь инициативу, увязая в узких средневековых улочках. Но, судя по всему, теперь террористы окончательно утратили веру в свою победу в Мосуле, уничтожив во всех силах важный для них объект, поспешив обвинить в этом злодеянии авиацию коалиции.

Confirmed: #ISIS have destroyed the Great Mosque of Al-Nuri, #Mosul's major landmark

the place where Al-Baghdadi announced "caliphate" pic.twitter.com/d0kviMsZKN — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) June 21, 2017

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал подрыв боевиками мечети Ан-Нури беспрецедентным актом вандализма.

«Боевиками «Исламского государство»* акты вандализма совершались и ранее: например, уничтожение исторических памятников в Пальмире. Но подрыв мечети Ан-Нури, в которой был провозглашен «Халифат» это уже факт выходящий за границы того, что делалось раньше даже боевиками ИГИЛ»*.

Эксперт отмечает, что ранее уничтожались объекты материального и культурного достояния, которые принадлежали к другим конфессиям, что объяснялось догматом Таухид — единства и единственности Аллаха. Догмат говорит о том, что Аллах — единственное божество, которое может быть предметом поклонения. Но этот догмат естественно был искажен боевиками ИГИЛ: они уничтожали исторические памятники, которые олицетворяли другие конфессии или другие направления ислама. А сейчас под удар террористов попала суннитская мечеть Ан-Нури.

«Безусловно, нужно сказать о том, что был уничтожен исторический памятник средневековой исламской культуры. То, что он уничтожен боевиками ИГИЛ, я не расцениваю как акт отчаяния или прекращения борьбы. Это действие, на мой взгляд, было направлено на то, чтобы не допустить войска коалиции и иракские войска в эту мечеть. Но безусловно это свидетельствует и о том, что террористы, прибегая к таким мерам, находится на грани военного поражения».

Собеседник ФАН, тем не менее, предостерегает от победных настроений, поскольку даже с военным подавлением террористов ИГ в Старом городе Мосула война с ИГИЛ не закончится:

«Будут партизанские действия, будет попытка создания «спящих» ячеек, передислокация боевиков в другие районы и другие страны, поэтому вопрос борьбы с ИГ достаточно сложный».

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН), почему террористы после взрыва мечети поспешили обвинить в этом США:

«Мы видим, что сейчас война идет на информационном поле. Не только ИГ, но и другие структуры пользуются созданными, «фейковыми» новостями, пытаясь их распространять по своим каналам. До последнего времени у исламских террористических организаций получалось делать определенные провокации, обвиняя своих противников в действиях, которые совершили сами. В данном случае, они попытались обвинить коалицию, возглавляемую США. Это стандартный прием, который применялся много раз и неоднократно удавался».

Эксперт напоминает, что новость о провокации могла быть еще и красиво снята с участвующей массовкой и оплаченными артистами. Такие сюжеты активно раскручивали каналы «Аль-Джазира» и CNN, радуясь, что такие кадры у них появились.

«Мечеть уже готовилась к тому, что ее скоро возьмут. Как стратегический объект, как информационный объект, как «центр силы» для ИГИЛ она уже была бессмысленна, и от нее уже нужно было избавляться. Избавились таким путем, убив двух зайцев сразу: и от объекта избавились, и попытались это свалить на коалицию США. Но в данной ситуации их переиграли на информационном поле».

* Организация запрещена на территории РФ.