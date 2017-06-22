Папа юного пациента сломал челюсть детскому хирургу в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил, 22 июня. Нападение на врача детской поликлиники заинтересовало следователей Свердловской области. Медик получил тяжелую травму и попал в больницу, а злоумышленник до сих пор не задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, отец одного из пациентов пришел в детскую поликлинику на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Он ворвался в кабинет хирурга прямо во время врачебного приема и нанес мощный удар в голову, после чего скрылся.

«Согласно предварительной информации, потерпевшему причинен перелом челюсти. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются мотив преступления и степень тяжести вреда здоровью медработника», — сообщили в региональном Следственном управлении.

Добавим, ранее жертвой агрессора стала ученица московской школы, которую доставили в больницу с разбитым лицом. Родители пострадавшей рассказали, что ее избил одноклассник, передает Телеканал 360.