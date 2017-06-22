Журова назвала заявление МОК о новых санкциях против России психологической атакой

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Москва, 22 июня. Заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о новых санкциях против России является своего рода психологической атакой на российских спортсменов. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Журова отметила, что сейчас у спортсменов как раз проходят летние сборы, они усиленно тренируются, готовятся к Олимпиаде. И именно в это время им сообщают, что в октябре будут введены некие санкции.

«Это практически психологическая атака. Я не понимаю, как можно такое делать. Если вы принимаете санкции, то скажите в интервью какие и за что конкретно. Но так издеваться и держать в ожидании — это абсолютно бесчеловечно», — возмутилась Журова в беседе с RT.

Также спортсменка высказала предположение, что ранее лояльный к России Томас Бах принял это решение под давлением внешних сил.