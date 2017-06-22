Боевики ИГИЛ лишились танка и экипажа при съемках пропагандистского ролика

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Ракка, 22 июня. Боевики «Исламского государства»* не смогли справиться с танком и совершили незапланированный самоподрыв.

В Сети появился один из пропагандистских видеороликов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Игиловцы решили продемонстрировать стрельбу из танка Т-55. Экипаж, грамотно используя лесополосу в качестве укрытия, вышел на огневую позицию.

Оператор «Халифата» старался запечатлеть момент выстрела танкистов по противнику. Предположительно, террористы использовали самодельный снаряд. В момент выстрела раздается взрыв в башенном отделении танка. Оператору остается только отойти подальше, пока не детонировал весь боекомплект. Экипаж Т-55 самостоятельно «застрелился» из собственного орудия.

* Организация запрещена на территории РФ.