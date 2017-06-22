О спорт, ты — политика: зачем МОК новые санкции против России

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Международный олимпийский комитет (МОК) планирует ввести санкции в отношении Российской Федерации за якобы допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом заявил глава МОК Томас Бах. О том, почему антироссийские санкции, связанные со спортом, продиктованы политической действительностью — в материале Федерального агентства новостей.

Неизбежное «наказание»

По мнению главы МОК, превентивные меры, которые Москва хочет предпринять для борьбы с допингом, не помогут России избежать штрафных санкций. Он подчеркнул, что «ограничительные меры» будут введены не позднее октября 2017 года. Комитет хочет ввести их как можно скорее.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что, если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — добавил он.

Надо заметить, что заявление Баха стало для многих большой неожиданностью, поскольку на протяжении всего антидопингового скандала глава МОК не торопился делать выводы. Напротив, он демонстрировал лояльность в отношении России. Например, функционер не поддался на давление олимпийских комитетов многих стран, требовавшие исключить Олимпийский комитете России (ОКР) из международной организации. Если бы это произошло, все российские спортсмены без исключения не смогли бы выступать на летних Играх в Рио-де-Жанейро.

Доклад Макларена

18 июля прошлого года свет увидела первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном. Согласно расследованию, несколько десятков российских спортсменов, включая паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате олимпийские сборные РФ по тяжелой и легкой атлетике пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Паралимпийская сборная России была и вовсе отстранена от участия в Олимпиаде в полном составе.

Вторая часть расследования Макларена была опубликована 9 декабря прошлого года. Согласно докладу, более тысячи наших спортсменов были якобы вовлечены в крупные махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. В результате Россия была лишена права на проведение чемпионатов мира по скелетону и бобслею.

Политический цирк

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил удивление, как Запад сам еще не устал от этого бесконечного цирка. Была бы Россия, а за что ввести санкции — всегда найдут. Вот сейчас спортиыные чиновники по полочкам разберут ОИ-2014 и, разумеется, найдут там массу нарушений. Еще бы, ведь эта Олимпиада для России была триумфальной.

«Потом начнут искать нарушения в более ранних соревнованиях — уж не знаю, какой там у них срок давности по допинговым нарушениям. Впрочем, лишить Россию триумфальной победы на ОИ-2014 — для них это дело принципа: это была не просто Олимпиада, на которой мы победили везде, где только было можно. Это была наша Олимпиада, впервые в истории России. Тут можно отметить еще один символизм. Та Олимпиада по времени совпала с киевским Майданом. В день ее закрытия мы все радовались успехам наших спортсменов, но с тревогой и болью следили за происходящим в Киеве», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил: уже тогда было ясно, что на Украине произошло нечто страшное, непоправимое. Однако ответ Москвы был своевременным. Через два дня после закрытия Параолимпиады в Сочи в Крыму прошел референдум, и это тоже было символично.

«Не знаю, является ли совпадение по времени этих событий намеренным желанием заокеанских кукловодов испортить России праздник, омрачить ее триумф. Но, так или иначе, что случилось — то случилось. И именно Крымская весна и последовавшая следом Русская весна по всему юго-востоку Украины стала для Запада не только полной неожиданностью, но и болезненным ударом. Это во многом нивелировало их победы на Украине. Именно за это были введены санкции», — заметил эксперт.

Удар по людям

Дмитрий Родионов отметил: раз уж экономические санкции не смогли поставить Россию на колени, то санкции против спортсменов не смогут тем более. Это такой нож в спину, удар по людям, которые вообще никоим образом не причастны к политике. Запад пытается унизить Россию абсолютно во всем. Там хотят продемонстрировать всем категориям граждан, что кем бы вы ни были — спортсменами, артистами, журналистами, рабочими — вы все будете страдать за действия своего правительства.

Однако, уверен эксперт, эффект будет противоположный. Да, использование запрещенных ударов может серьезно травмировать соперника, но тот, кто их использует, поставит несмываемое пятно на свою репутацию и карьеру. Так и тут. Даже если им удастся добиться лишения наших спортсменов наград, это будет выглядеть жалко и подло, моральная победа все равно всегда останется за теми, кто честно и без запрещенных приемов смог ее добиться.