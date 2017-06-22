СМИ представили доказательства наличия у КНДР ядерного оружия

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Пхеньян, 22 июня. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал хранить ядерное оружие в стране. Такое распоряжение он отдал зимой текущего года при осмотре «объекта номер 92». Об этом сообщает портал Chosun.

Южнокорейские спецслужбы полагают, что на указанном предприятии изготавливают ракеты и ядерные боеголовки. В ходе осмотра глава КНДР подчеркнул, что «разработка и производство ядерного оружия, а также его хранение и контроль над ним является строжайшей тайной, от которой зависит выживание и будущее страны», сообщает АиФ.

Согласно информации издания, секретный документ подтверждает, что у КНДР на самом деле есть ядерное оружие.

На сегодняшний день Пхеньян провел пять ядерных испытаний, но, как отмечают специалисты, производить ядерное оружие КНДР не готова.