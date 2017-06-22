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Весь мир
Более 15 человек погибли при взрыве автомобиля возле банка в Афганистане
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Более 15 человек погибли при взрыве автомобиля возле банка в Афганистане

11:50  22 Июня 2017
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Более 15 человек погибли при взрыве автомобиля возле банка в Афганистане

Кабул, 22 июня. Автомобиль взорвался на юге Афганистана, сообщается о множестве погибших и раненых. 

Уточняется, что взрыв произошел в городе Лашкаргах около здания местного банка. Как сообщил представитель губернатора провинции Гильменд (административным центром которой и является Лашкаргах) Омар Звак, в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие. В числе пострадавших как военные, так и гражданские лица; всего около 50 человек. Точное число погибших пока не установлено, однако, по некоторым данным, их не менее 15. 

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на отделение банка New Kabul Bank в Лашкаргахе. 

#афганистан #лашкаргах
Владимир Багров
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