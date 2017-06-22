Внешняя оппозиция Сирии теряет свое влияние — Лавров

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Москва, 22 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что представители внешней оппозиции Сирии постепенно теряют свое влияние.

Так, на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой глава российского дипведомства отметил, что в настоящее время в различных группах сирийской оппозиции идут «весьма здоровые процессы», которые свидетельствуют о том, что усилия оппозиции «становятся определяющими для многих других сирийцев, которых волнует судьба страны».

Как отметил Лавров, постепенно теряют свое влияние представители внешней оппозиции САР, которые больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем сирийского народа, привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, предварительных условий.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявлял, что Россия все еще ждет объяснений от США по сбитому в Сирии самолету ВС САР.