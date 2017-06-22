ВКС РФ уничтожили базу ИГ на востоке провинции Хама

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Акербат, 22 июня. Целью летчиков ВКС РФ стала крупная база «Исламского государства»* около населенного пункта Акербат.

Российская авиация позволяет правительственным войскам избегать значительных потерь при столкновениях с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), проводя зачистку местности от игиловцев перед наступлением наземных подразделений.

Сейчас в провинции Хама авиатехника ВКС РФ наносит точечные удары по укрепленным объектам и базам «Исламского государства», отмечают сирийские источники. Военное ведомство России опубликовало видеозапись уничтожения очередного объекта «Халифата» около города Акербат на востоке Хамы. По базе был нанесен удар полутонной авиационной бомбой с борта самолета Су-34 после подтверждения разведданных.

* Организация запрещена на территории РФ.