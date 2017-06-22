Россия направила в МИД Франции ноту после нападения на делегацию РФ в Ле Бурже

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Москва, 22 июня. Российское посольство потребовало тщательного расследования нападения на автомобиль делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже. Нота об этом уже направлена в МИД Франции, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что целью нападения была банальная кража сумки водителя, которая находилась на сиденье автомобиля. Машина, как уточнила Захарова, была арендована для российской делегации, а ее водителем была женщина, не являющаяся гражданкой РФ.

В сумке были документы и деньги этой женщины. «Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию. К сожалению, он получил незначительные травмы. Была вызвана полиция. По данным местной полиции, по горячим следам были задержаны четыре подозреваемых», — добавила Захарова.