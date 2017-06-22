Житель Подмосковья год насиловал 16-летнюю дочь сожительницы

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Москва, 22 июня. В Подмосковье местный житель на протяжении года насиловал дочь сожительницы. По словам источника в правоохранительных органах, в полицию обратилась жительница Люберец.

По ее словам, ее сожитель систематически принуждал к сексуальным контактам ее 16-летнюю дочь. Правоохранители провели проверку, по итогам которой выяснилось, что 56-летний Валерий К. неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу в период с июня 2016-го по июнь 2017 года.

В настоящее время подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, передает телеканал «360».

Напомним, в Хабаровском крае полиция задержала опекуна-педофила по подозрению в изнасиловании малолетних.