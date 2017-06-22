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Интерактивный проект «Умная больница» запустят в Воронеже
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Интерактивный проект «Умная больница» запустят в Воронеже

11:40  22 Июня 2017
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Интерактивный проект «Умная больница» запустят в Воронеже

Воронеж, 22 июня. Один из воронежских стационаров станет экспериментальной площадкой для интерактивного проекта "Умная больница".

Об этом на встрече с губернатором региона Алексеем Гордеевым рассказал глава областного департамента здравоохранения Александр Щукин, пишут местные СМИ.

Интерактивный проект «Умная больница» запустят в Воронеже

В рамках проекта, разработанного российскими учеными, будут запущены мобильные приложения. Они существенно упростят систему записи пациентов к врачу, а также предоставят возможности вести электронную медицинскую карту.

Кроме того, "Умная больница" будет помогать медицинскому учреждению контролировать все рабочие процессы.

#гордеев #щукин
Алексей Громов
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