Пожаловавшейся Путину жительнице Забайкалья предложат новую квартиру в Чите

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Красноярск, 22 июня. Власти Забайкалья предложат несколько вариантов жилья в Чите Наталье Калининой, которая в ходе прямой линии с главой российского государства Владимиром Путиным рассказала о своем непригодном для проживания жилье. Об этом в четверг сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.

По ее словам, гражданке России Натальи Калининой, как только она приедет в Читу, предложат несколько возможных вариантов квартир. После того, как она выберет жилье и вселится в него, будут согласованы все юридические нюансы, отметила Назарова.

Напомним, 15 июня прошла «Прямая линии с Владимиром Путиным», в ходе которой Калинина пожаловалась главе страны, что ее село сгорело дотла в результате пожаров два года назад, региональные власти дали ей новое жилье, однако оно было неприемлемым для проживания.