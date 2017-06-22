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Политика
Захарова прокомментировала отмену консультаций Рябкова и Шеннона
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Захарова прокомментировала отмену консультаций Рябкова и Шеннона

11:41  22 Июня 2017
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МИД России прокомментировал отмену консультаций Рябкова и Шеннона

Москва, 22 июня. Отмена консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном не означает прекращение данного формата взаимодействия. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Что касается того, навсегда ли отменен данный формат, либо это отказ в принципе от формата — нет. Созданная нашими американскими партнерами атмосфера просто не располагает к проведению подобного раунда переговоров», — отметила она.

#захарова #рябков #шэннон
Геннадий Плющев
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