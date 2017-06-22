Алеппо: спецназ Турции пересек границы Сирии

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Африн, 22 июня. На севере провинции Алеппо замечены колонны турецкой бронетехники и подразделения сил специального назначения.

Сирийские информационные агентства со ссылкой на местные источники сообщили, что крупная колонна бронетехники и тяжелого вооружения пересекла границу Турции и Сирии около городка Килис. После проникновения на территорию Сирийской арабской республики колонна направилась в район курдского кантона Африн, где сейчас продолжаются столкновения между местными ополченцами и протурецкими боевиками.

Протурецкие «умеренные» оппозиционеры ведут бои против курдских «Отрядов народной самообороны» из состава «Сирийских демократических сил». Турция официально завершила операцию «Щит Евфрата» по освобождению от террористов сирийского города Эль-Баб, однако подконтрольные Анкаре группировки продолжают оставаться на территории Сирии.