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Новости Сирии
Алеппо: спецназ Турции пересек границы Сирии
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Алеппо: спецназ Турции пересек границы Сирии

11:38  22 Июня 2017
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Алеппо: спецназ Турции пересек границы Сирии

Африн, 22 июня. На севере провинции Алеппо замечены колонны турецкой бронетехники и подразделения сил специального назначения.

Сирийские информационные агентства со ссылкой на местные источники сообщили, что крупная колонна бронетехники и тяжелого вооружения пересекла границу Турции и Сирии около городка Килис. После проникновения на территорию Сирийской арабской республики колонна направилась в район курдского кантона Африн, где сейчас продолжаются столкновения между местными ополченцами и протурецкими боевиками.

Алеппо: спецназ Турции пересек границы Сирии

Протурецкие «умеренные» оппозиционеры ведут бои против курдских «Отрядов народной самообороны» из состава «Сирийских демократических сил». Турция официально завершила операцию «Щит Евфрата» по освобождению от террористов сирийского города Эль-Баб, однако подконтрольные Анкаре группировки продолжают оставаться на территории Сирии.

#сирия #турция #спецназ #курды
Алексей Громов
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